USC Rappottenstein triumphiert über Hoheneich

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Der SV Hoheneich wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor vor rund 90 Besuchern gegen den USC Jungwirth Rappottenstein deutlich mit 1:4. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem USC Rappottenstein beugen mussten.

Mehr als 40 Minuten lang konnten beide Mannschaften die Null halten. Doch noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Raphael Hahn vor 90 Zuschauern ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für USC Jungwirth Rappottenstein zum 0:1 Nach einen Freistoß den Smetacek noch abwehren kann kommt der Ball an den Sechzehner zu Hahn der den Ball ins Tor schließt. Karim Benzina, Ticker-Reporter

Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Rappottenstein, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Hahn-Doppelpack als Vorentscheidung

Nikoley Schibany erhöhte für die Gäste per Kopf auf 2:0 (63.).

Tor, Toor, Tooor für USC Jungwirth Rappottenstein nach einer Flanke von rechts köpfelt die Nr. 19 Schibany zum 0:2 ein. Karim Benzina, Ticker-Reporter

Das 3:0 für den USC Jungwirth Rappottenstein stellte wieder Hahn sicher. In der 73. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Matthias Fichtinger schoss für Hoheneich in der 79. Minute das erste Tor durch einen Strafstoß. Der USC Rappottenstein baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Stefan Kropik in der 94. Minute traf. Am Ende verbuchte Rappottenstein gegen den SV Hoheneich die maximale Punkteausbeute.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Hoheneich in der Tabelle stabil.

Durch die drei Punkte verbesserte sich der USC Jungwirth Rappottenstein im Tableau auf die siebte Position.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Der SV Hoheneich tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim UFC Arbesbach an. Einen Tag später empfängt der USC Rappottenstein den UFC Rastenfeld.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Hoheneich – USC Jungwirth Rappottenstein, 1:4 (0:1)

94 Stefan Kropik 1:4

79 Matthias Fichtinger 1:3

73 Raphael Hahn 0:3

63 Nikoley Schibany 0:2

42 Raphael Hahn 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.