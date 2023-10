Großsiegharts baut bei Bad Großpertholz Serie aus

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Etwa 150 Besucher kamen zu diesem Spiel der 10. Runde. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Großsiegharts mit 3:2 gegen den USC Bad Großpertholz für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass Bad Großpertholz eine Niederlage kassierte.

Schon nach 13 Minuten kam es zum ersten Aufreger im Spiel, nachdem Salih einen Freistoß an die Querlatte setzte.

Salih setzt eine Freistoß an die Latte, Abpraller landet im Tor, aber des in sehr fragwürdiges Abseits wurde gepfiffen. Harry Gersack, Ticker-Reporter

In der 16. Minute scheiterten die Gäste erneut am Aluminium. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Radim Stanek sein Team per Kopfball in der 23. Minute. Tayyip Ersoy nutzte die Chance für Großsiegharts und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für SV Großsiegharts zum 1:1 Traumspielzug der Gäste, Sindlgruber wird perfekt durch die Gasse geschickt, legt quer auf Tayyip der eiskalt einschiebt. Harry Gersack, Ticker-Reporter

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Gruber trifft spät zum Sieg

Manuel Weigl stellte die Weichen für den SV Großsiegharts auf Sieg, als er in Minute 50 mit einem Gewaltschuss aus großer Distanz und dem 2:1 zur Stelle war. Das 2:2 des USC Bad Großpertholz bejubelte Alexander Weber (73.), der nach einem Solo unter die Latte traf.

Tor, Toor, Tooor für USC Bad Großpertholz zum 2:2 Traumtor von Weber, tanzt die Hintermannschaft aus und schnalzt den Ball unter die Latte! Harry Gersack, Ticker-Reporter

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als der eingewechselte Fabian Gruber den entscheidenden Führungstreffer für Großsiegharts erzielte (86.). Am Ende verbuchte der SV Großsiegharts gegen Bad Großpertholz die maximale Punkteausbeute.

Der USC Bad Großpertholz führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Heimmannschaft liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 27 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte Bad Großpertholz bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Großsiegharts hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit 35 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Mit dem Sieg baute Großsiegharts die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Großsiegharts acht Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit fünf Begegnungen hat der SV Großsiegharts das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der USC Bad Großpertholz tritt am kommenden Samstag beim SV Hoheneich an, Großsiegharts empfängt am selben Tag den SG Karlstein/Thaya.

2. Klasse Waldviertel Zentral: USC Bad Großpertholz – SV Großsiegharts, 2:3 (1:1)

86 Fabian Gruber 2:3

73 Alexander Weber 2:2

50 Manuel Weigl 1:2

34 Tayyip Ersoy 1:1

23 Radim Stanek 1:0

