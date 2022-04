Remis in letzter Minute: SV Union Japons und Brunn/Wild trennen sich 3:3

Details Samstag, 23. April 2022 01:15

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Der USV Brunn/Wild spuckte dem SV Raiffeisen Union Japons in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor rund 200 Zuschauern ein 3:3-Remis ab. Über das Remis konnte sich Brunn/Wild entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit SV Raiffeisen Union Japons. Der SV Union Japons hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Andreas Daniel beförderte das Leder zum 1:0 des USV Brunn/Wild in die Maschen (12.). Der SVU Japons war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das 1:1 des Gasts stellte Jan Kolarik sicher (47.). Nur sieben Minuten später erzielte Brunn/Wild die 2:1-Führung durch David Gönner. In der 70. Minute brachte Michal Prokes das Netz für den Gastgeber zum Zappeln und erhöhte auf 3:1. Der USV Brunn/Wild musste den späten Treffer von Hannes Zotter zum 2:3 hinnehmen (88.). Nun flatterten die Nerven. Brunn/Wild schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) traf Michal Stastny zum Ausgleich für den SV Raiffeisen Union Japons. Letztlich gingen der USV Brunn/Wild und der SV Union Japons mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nachzügler Brunn/W. verspielt den Sieg

Brunn/Wild muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme des USV Brunn/Wild bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit 48 Toren fing sich Brunn/Wild die meisten Gegentore in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal ein. Der USV Brunn/Wild verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und zehn Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Brunn/Wild. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Der SVU Japons rangiert mit 25 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SV Raiffeisen Union Japons derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele währt nun für den SV Union Japons die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von vier Siegen hintereinander auszubauen.

Am nächsten Sonntag reist der USV Brunn/Wild zum SVU Langau, zeitgleich empfängt der SVU Japons den USV Geras.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: USV Brunn/Wild – SV Raiffeisen Union Japons, 3:3 (1:0)

92 Michal Stastny 3:3

88 Hannes Zotter 3:2

70 Michal Prokes 3:1

54 David Goenner 2:1

47 Jan Kolarik 1:1

12 Andreas Daniel 1:0