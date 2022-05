Brunn/Wild verliert Heimspiel gegen Drosendorf

Details Montag, 23. Mai 2022 01:12

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Etwas mehr als 70 Zuschauer kamen zum Spiel der 19. Runde nach Brunn/Wild. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der UFC Drosendorf mit 1:0 gegen den USV Brunn/Wild gewann. Luft nach oben hatte Drosendorf dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatte der Gast als 3:0-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Zu Beginn taten sich beide Teams schwer Chancen heraus zu arbeiten. Meist kam der letzte Pass nicht beim gewollten Empfänger an. So gab es auch keine Tore zu bejubeln. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Brunn/Wild und den UFC Drosendorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Ein langer Pass sollte dann die defensive Organisation der Heimelf durcheinander bringen. Miroslav Pak brachte den USV Brunn/Wild in der 48. Minute ins Hintertreffen, indem er das Zuspiel aufnahm und das Spielgerät im langen Eck der Gastgeber unterbrachte. Im Anschluss hatten die Gäste weitere Chancen den Spielstand zu erhöhen. Doch es gelang keiner der beiden Mannschaften sich noch einmal auf das Scoreboard zu bringen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Drosendorf und Brunn/Wild aus.

Brunn/Wild seit fünf Spielen ohne Sieg

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der USV Brunn/Wild. Man kassierte bereits 58 Tore gegen sich. Die Trendkurve der Heimmannschaft geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Im Angriff weist Brunn/Wild deutliche Schwächen auf, was die nur 20 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Einen Sieg, drei Remis und 13 Niederlagen hat der USV Brunn/Wild derzeit auf dem Konto. Brunn/Wild bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Insbesondere an vorderster Front kommt Drosendorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 23 erzielte Treffer auf das Konto des UFC Drosendorf gehen. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der UFC Drosendorf momentan auf dem Konto. Drosendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Während der USV Brunn/Wild am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) beim TSV Irnfritz gastiert, duelliert sich der UFC Drosendorf zeitgleich mit dem USV Geras.

