Zehn Partien ohne Niederlage: Langau setzt gegen Japons Erfolgsserie fort

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:21

2. Klasse Waldviertel Thayatal: Langau gewann das Freitagsspiel vor rund 50 Fans gegen den SVU Japons mit 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SVU Langau die Nase vorn. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

Für das erste Tor sorgte David Biedrava. In der 39. Minute traf der Spieler von Langau ins Schwarze. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Patrik Horelica versenkte die Kugel zum 2:0 für den SVU Langau (76.). Schließlich strich Langau die Optimalausbeute gegen den SV Raiffeisen Union Japons ein.

Langau gewinnt Spitzenspiel

Die Angriffsreihe des SVU Langau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 44 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Langau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der der SVU Langau ungeschlagen ist.

Die gute Bilanz des SV Union Japons hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Der SVU Japons baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Langau setzte sich mit diesem Sieg vom SV Raiffeisen Union Japons ab und belegt nun mit 38 Punkten den dritten Rang, während der SV Union Japons weiterhin 34 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Während der SVU Langau am kommenden Sonntag den ESV Schwarzenau empfängt, bekommt es der SVU Japons am selben Tag mit dem USC Mallersbach zu tun.

2. Klasse Waldviertel Thayatal: SVU Langau – SV Raiffeisen Union Japons, 2:0 (1:0)

76 Patrik Horelica 2:0

39 David Biedrava 1:0