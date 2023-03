Der SV Waldhausen deklassiert den UFC Lok Langschlag

Details Samstag, 25. März 2023 23:27

2. Klasse Waldviertel Zentral: Der SV Waldhausen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor 120 Zuschauern einen 9:1-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Gastgeber wurden der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Waldhausen erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Ondrej Brusch traf in der dritten Minute zur frühen Führung. In der 21. Minute erzielte der SV Waldhausen (NÖ) das 2:0 durch Brusch. Mit dem 3:0 durch Dominik Sibal schien die Partie bereits in der 28. Minute mit Waldhausen einen sicheren Sieger zu haben. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der SV Waldhausen (NÖ) auf 4:0 (35.). Wieder ließ sich Ondrej Brusch als Torschütze feiern. Das überzeugende Auftreten des SV Waldhausen fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Waldhausen legte in der 52. Minute durch Sibal zum 5:0 nach. Erneut traf der SV Waldhausen (NÖ) und stellte den Spielstand damit auf 6:0 (56.). Es war bereits der vierte Treffer von Brusch. Stanislav Pacholik erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für den UFC Lok Langschlag. Der SV Waldhausen ließ den Vorsprung in der 68. Minute durch Sibal weiter anwachsen. Waldhausens Brusch schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 8:1 in die Höhe. Rückstand und Unterzahl – nachdem Michael Pilz von Langschlag auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (70.). Den Schlusspunkt setzte wieder Ondrej Brusch, der sechsmal ins Schwarze treffen konnte. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der SV Waldhausen (NÖ) einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Sechsmal Brusch, dreimal Sibal

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den UFC Lokomotive Langschlag festigte der SV Waldhausen den zweiten Tabellenplatz. Waldhausen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 53 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Waldhausen (NÖ). Die bisherige Spielzeit des SV Waldhausen ist weiter von Erfolg gekrönt. Waldhausen verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Acht Spiele ist es her, dass der SV Waldhausen (NÖ) zuletzt eine Niederlage kassierte.

Durch diese Niederlage fällt der UFC Lok Langschlag in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Lage von Langschlag bleibt angespannt. Gegen den SV Waldhausen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist Waldhausen zum SC Pfaffenschlag, zeitgleich empfängt der UFC Lokomotive Langschlag den SV Hoheneich.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Waldhausen (NÖ) – UFC Lokomotive Langschlag, 9:1 (4:0)

82 Ondrej Brusch 9:1

79 Ondrej Brusch 8:1

68 Dominik Sibal 7:1

66 Stanislav Pacholik 6:1

56 Ondrej Brusch 6:0

52 Dominik Sibal 5:0

35 Ondrej Brusch 4:0

28 Dominik Sibal 3:0

21 Ondrej Brusch 2:0

3 Ondrej Brusch 1:0

