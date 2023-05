Jaros sichert Eibenstein das Remis gegen Waldhausen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:04

2. Klasse Waldviertel Zentral: Im Spiel von Eibenstein gegen den SV Waldhausen gab es vor 150 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Waldhausen gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der SV Waldhausen (NÖ) der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte der SV Waldhausen keinerlei Probleme mit dem SV Eibenstein gehabt und einen 5:2-Erfolg verbucht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Waldhausen bereits in Front. Dominik Sibal markierte in der vierten Minute die Führung. Eibenstein zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Martin Dusak mit dem Ausgleich zurück. Vier Minuten später ging der SV Waldhausen (NÖ) durch den zweiten Treffer von Sibal wieder in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Spitzenreiter mit einer Führung in die Kabine ging. Der SV Eibenstein musste den Treffer von Daniel Gutmann zum 3:1 hinnehmen (58.). Ein Eigentor von Sebastian Häusler in der 69. Minute brachte Eibenstein den 2:3-Anschluss. Für den späten Ausgleich war Petr Jaros verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Am Schluss sicherte sich der SV Eibenstein gegen Waldhausen einen Zähler.

Eibenstein trotzt dem Leader einen Punkt ab

Auf dem zehnten Platz der Hinserie nahm man von Eibenstein wenig Notiz. Der aktuell dritte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Das Heimteam führt mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SV Eibenstein momentan auf dem Konto.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Waldhausen (NÖ) 46 Zähler zu Buche. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 84-mal zu.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Der SV Waldhausen entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Eibenstein in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.

Der SV Eibenstein tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, beim SV Hoheneich an. Bereits zwei Tage vorher reist Waldhausen zum UFC Rastenfeld.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Eibenstein – SV Waldhausen (NÖ), 3:3 (1:2)

80 Petr Jaros 3:3

69 Eigentor durch Sebastian Haeusler 2:3

58 Daniel Gutmann 1:3

12 Dominik Sibal 1:2

8 Martin Dusak 1:1

4 Dominik Sibal 0:1

