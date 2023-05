Pfaffenschlag hat die Nase gegen Großsiegharts vorn

Details Montag, 22. Mai 2023 00:09

2. Klasse Waldviertel Zentral: Gegen den SC Pfaffenschlag holte sich der SV Großsiegharts vor 130 Zuschauern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pfaffenschlag die Nase vorn. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Großsiegharts hatte mit 4:1 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Pfaffenschlag bereits in Front. Patrik Capka markierte in der dritten Minute die Führung. In der 25. Minute erzielte Jaroslav Bosnyak mit einem Abstauber aus zehn Metern das 1:1 für den SV Großsiegharts. In Minute 27 hielt Jan Brejzek glänzend und machte die große Chance der Heimischen zunichte. Nach 32 Minuten fanden die Gäste eine Doppelchance vor, vermochten es aber nicht den Ball im Tor unterzubringen. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Stefan Sprinzl für Pfaffenschlag zur Führung (44.), ncahdem er ein Zuspiel alleine vor dem Keeper verwertete. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In Minuten 53 traf Sandro Spielhofer aus kurzer Distanz nur die Querlatte. Für das 3:1 des SC Pfaffenschlag zeichnete Tomas Batrla verantwortlich (56.), der den Torhüter ausspielen und locker einschieben konnte. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Pfaffenschlag schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Pfaffenschlag verringert Abstand zum Feld

Der SC Pfaffenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Pfaffenschlag ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der SC Pfaffenschlag bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt Großsiegharts weiterhin den neunten Tabellenplatz. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 73 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der SV Großsiegharts schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Großsiegharts überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft Pfaffenschlag auf die USV Allentsteig, der SV Großsiegharts spielt tags zuvor gegen den SVU Groß Dietmanns.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SC Pfaffenschlag – SV Großsiegharts, 3:1 (2:1)

56 Tomas Batrla 3:1

44 Stefan Sprinzl 2:1

25 Jaroslav Bosnyak 1:1

3 Patrik Capka 1:0

