Karlstein/Thaya verliert Spitzenspiel bei SV Waldhausen

Samstag, 03. Juni 2023

2. Klasse Waldviertel Zentral: Mit einem knappen 2:1 endete das Match vor 320 Zuschauern zwischen dem SV Waldhausen (NÖ) und dem SG Karlstein/Thaya an diesem 24. Spieltag. Einen packenden Auftritt legte der SV Waldhausen dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem Tabellenprimus beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Nach 16 Minuten hatten die Gäste die erste große Chance. Vor 320 Zuschauern stellte Daniel Gutmann per Elfmeter das 1:0 für die Heimmannschaft sicher (25.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Auch in Halbzeit zwei hatten die Gäste die erste Chance (48.), doch der Kopfball von Josef Sindelar wurde vom Keeper der Gastgeber entschärft. Die Schlussphase bestritt Waldhausen nur noch zu zehnt, nachdem Maximillian Wagner mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (81.). Für das 1:1 von Karlstein/Thaya zeichnete Jiri Smrcka verantwortlich (82.). Als die Gäste noch jubelten und sich mehr erhofften, kam der Nackenschlag. Dominik Sibal versenkte die Kugel zum 2:1 (84.). Trotz Unterzahl war der SV Waldhausen (NÖ) in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SG Karlstein/Thaya und fuhr somit einen Sieg ein.

Waldhausen feiert Heimsieg und Titel

Nach 23 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Waldhausen 58 Zähler zu Buche. Mit nur 30 Gegentoren stellt Waldhausen die sicherste Abwehr der Liga. 18 Spiele ist es her, dass der SV Waldhausen (NÖ) zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage fiel Karlstein/Thaya in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SG Karlstein/Thaya bisher 14 Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Karlstein/Thaya baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Waldhausen hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 18.06.2023 gegen den SV Hoheneich. Der SG Karlstein/Thaya hat nächste Woche Hoheneich zu Gast.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Waldhausen (NÖ) – SG Karlstein/Thaya, 2:1 (1:0)

84 Dominik Sibal 2:1

82 Jiri Smrcka 1:1

25 Daniel Gutmann 1:0

