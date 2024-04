Puchberg dreht in Überzahl das Spiel gegen Bad Erlach

Spielberichte

2. Klasse Wechsel: Am Samstag begrüßte Puchberg Bad Erlach. Die Begegnung ging vor 150 Zuschauern mit 5:3 zugunsten des ATSV Puchberg aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Puchberg die Nase vorn. Der SV Bad Erlach war im Hinspiel gegen den ATSV Puchberg in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 7:1-Sieg eingefahren.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Richard Nagy sein Team in der zehnten Minute. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Alexander Kriegler den Vorsprung von Bad Erlach. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Geza Garda in der 27. Minute zum 2:1. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Platzverweis von Besenlehner leitet Pleite ein

Mit seinem Platzverweis (52.) erwies Bernd Besenlehner seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet der SV Bad Erlach gehörig unter Druck. Ferenc Grimm beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:2 von Puchberg in die Maschen (62.). Christoph Bachleitner versenkte den Ball in der 74. Minute im Netz von Bad Erlach zum 3:2. Der ATSV Puchberg musste den Treffer von Maximilian Werner Hauer zum 3:4 hinnehmen (83.). In der Nachspielzeit besserte Grimm seine Torbilanz mit dem zweiten Penalty-Treffer nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den Gastgeber erzielte. Die Zeichen standen auf Sieg für den SV Bad Erlach, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Puchberg ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zehnte Position vorgerückt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des ATSV Puchberg in dieser Saison. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Puchberg momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der ATSV Puchberg in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Mit 20 Punkten auf der Habenseite steht Bad Erlach derzeit auf dem fünften Rang. 40 Tore – mehr Treffer als der Gast erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Wechsel. Der SV Bad Erlach verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Während Puchberg am kommenden Samstag den USV Raika Kirchberg am Wechsel empfängt, bekommt es Bad Erlach am selben Tag mit dem USC Krumbach zu tun.

2. Klasse Wechsel: ATSV Puchberg – SV Bad Erlach, 5:3 (1:2)

93 Ferenc Grimm 5:3

83 Maximilian Werner Hauer 4:3

77 Adam Szoeke 4:2

74 Christoph Bachleitner 3:2

62 Ferenc Grimm 2:2

27 Geza Garda 1:2

12 Alexander Kriegler 0:2

10 Richard Nagy 0:1

