Nach 0:1: Bad Erlach überrollt Krumbach

2. Klasse Wechsel: Der USC Krumbach kam gegen Bad Erlach vor etwa 200 Zuschauern mit 1:6 unter die Räder. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Bad Erlach wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Krumbach einen knappen 4:3-Sieger.

Bereits nach sieben Minuten vergeben die Hausherren die erste Topchance. Die Gäste schwächten sich schon früh, als Fabio Schwarz mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (27.). Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Zsolt Székely sein Team in der 33. Minute. Der USC Krumbach bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Alexander Kriegler für den Ausgleich sorgte (39.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Kenneth Hofer mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Krumbach.

Tor, Toor, Tooor für SV Bad Erlach zum 2:1Traumvorarbeit von Karner... Hofer drückt ihn über die Linie. Christian Swoboda, Ticker-Reporter

Ein Tor auf Seiten von Bad Erlach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Drei schnelle Treffer sorgen für Entscheidung

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da jubelten die Heimsichen erneut. Für den nächsten Erfolgsmoment der Heimmannschaft sorgte Nico Karner (47.), ehe Elias Röcher das 4:1 markierte (58.).

Krumbach stehend KO. Mit 1 Mann weniger.... Christian Swoboda, Ticker-Reporter

Richard Nagy beseitigte mit seinen Toren (60./84.) die letzten Zweifel am Sieg des SV Bad Erlach. Am Ende kam Bad Erlach gegen den USC Krumbach zu einem verdienten Sieg.

Offensiv konnte dem SV Bad Erlach in der 2. Klasse Wechsel kaum jemand das Wasser reichen, was die 46 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Bad Erlach verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Der SV Bad Erlach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

In der Defensive drückt der Schuh bei Krumbach, was in den 40 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der USC Krumbach derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Krumbach waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Bad Erlach setzte sich mit diesem Sieg vom USC Krumbach ab und nimmt nun mit 23 Punkten den vierten Rang ein, während Krumbach weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt der SV Bad Erlach beim SC Hochwolkersdorf an, während der USC Krumbach einen Tag später den ATSV Puchberg empfängt.

2. Klasse Wechsel: SV Bad Erlach – USC Krumbach, 6:1 (2:1)

84 Richard Nagy 6:1

60 Richard Nagy 5:1

58 Elias Röcher 4:1

47 Nico Karner 3:1

42 Kenneth Hofer 2:1

39 Alexander Kriegler 1:1

33 Zsolt Székely 0:1

