Hochwolkersdorf verdirbt Ternitz die Laune

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:30

2. Klasse Wechsel: Hochwolkersdorf spuckte Ternitz in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 3:3-Remis ab. Weder besiegt noch unterlegen. Der SC Hochwolkersdorf trat gegen den Favoriten ASK Ternitz an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein.

Der ASK Ternitz geriet vor knapp 90 Besuchern schon in der siebten Minute in Rückstand, als Janos Marosi das schnelle 1:0 für Hochwolkersdorf erzielte. Wer glaubte, Ternitz sei geschockt, irrte. Christoph Ungersbäck machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (11.). Für das zweite Tor des SC Hochwolkersdorf war Christian Kleinrath verantwortlich, der in der 14. Minute das 2:1 besorgte. Das 2:2 des ASK Ternitz bejubelte Caner Degirmenci (26.) nach einem verwandelten Strafstoß. Ayhan Atabinen brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des Tabellenprimus über die Linie (37.). Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Ausgleich vom Elfmeterpunkt

In der 80. Minute sicherte Marosis Elfmetertreffer seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. In der Nachspielzeit (92.) sah Cvijetin Klincov die zweite Gelbe Karte und musste das Feld verlassen. Letztlich gingen Hochwolkersdorf und Ternitz mit jeweils einem Punkt auseinander.

Die Abwehrprobleme des SC Hochwolkersdorf bleiben akut, sodass das Heimteam weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Ein Sieg, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Hochwolkersdorf bei. In den letzten Partien hatte der SC Hochwolkersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ASK Ternitz stets gesorgt, mehr Tore als Ternitz (25) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Wechsel. Der ASK Ternitz bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Ternitz fünf Siege und vier Unentschieden auf dem Konto.

Hochwolkersdorf ist am kommenden Sonntag zu Gast beim FC St. Egyden/Steinfeld. Das nächste Spiel des ASK Ternitz findet in zwei Wochen statt, wenn man am 24.10.2021 den FC St. Egyden/Stfd. empfängt.

2. Klasse Wechsel: SC Hochwolkersdorf – ASK Ternitz, 3:3 (2:3)

7 Janos Marosi 1:0

11 Christoph Ungersbaeck 1:1

14 Christian Kleinrath 2:1

26 Caner Degirmenci 2:2

37 Ayhan Atabinen 2:3

80 Janos Marosi 3:3

