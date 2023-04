Krumbachs Székely erledigt Mönichkirchen

Details Sonntag, 02. April 2023 00:37

2. Klasse Wechsel: Der USC Krumbach gewann das Samstagsspiel vor rund 200 begeisterten Zuschauern gegen den FC Mönichkirchen mit 4:2. Pflichtgemäß strich Krumbach gegen Mönichkirchen drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für den USC Krumbach geendet.

Der Tabellenführer nutzte einen Fehler der Heimischen und ging in der achten Minute durch Richárd Szabó in Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Zsolt Székely (10.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Christian Wolf mit dem 1:2 für den FC Mönichkirchen zur Stelle (41.). Krumbach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Székely schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte mit dem 3:1 seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). Doch die Gastgeber waren noch nicht geschlagen. Für das zweite Tor von Mönichkirchen war Patrik Bayer verantwortlich, der in der 76. Minute das 2:3 besorgte. Mit dem 4:2 sicherte Székely dem USC Krumbach nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (82.). Die 2:4-Heimniederlage des FC Mönichkirchen war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Dreierpack von Székely

Das Heimteam bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mönichkirchen verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. In den letzten Partien hatte der FC Mönichkirchen kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für Krumbach einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des USC Krumbach stets gesorgt, mehr Tore als Krumbach (41) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Wechsel. Mit dem Sieg knüpfte Krumbach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der USC Krumbach zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Der USC Krumbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft Mönichkirchen auf den USV Raika Kirchberg am Wechsel, Krumbach spielt tags zuvor gegen den ASK Ternitz.

2. Klasse Wechsel: FC Mönichkirchen – USC Krumbach, 2:4 (1:2)

82 Zsolt Szekely 2:4

76 Patrik Bayer 2:3

49 Zsolt Szekely 1:3

41 Christian Wolf 1:2

10 Zsolt Szekely 0:2

8 Richard Szabó 0:1

