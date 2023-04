Lanzenkirchen Sieger beim SVSF Pottschach

Details Sonntag, 09. April 2023 00:04

2. Klasse Wechsel: Gegen den SC Lanzenkirchen holte sich der SVSF Pottschach vor 120 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Lanzenkirchen enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Tabellenprimus hatte mit 4:1 gesiegt.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der SC Lanzenkirchen ging dann aber durch Michael Wolfsgruber in der 55. Minute in Führung. Der Titelaspirant legte nach. Marco Schmidt beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (63.). Zehn Minuten vor Schluss sollte die Entscheidung fallen. Matthias Schmitz vollendete zum dritten Tagestreffer in der 80. Spielminute. Pottschach kam kurz darauf noch zum Ehrentreffer, als Philipp Stögerer das 1:3 (82.) markeirte. Schließlich strich Lanzenkirchen die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Lanzenkirchen am Gipfel

Der SVSF Pottschach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Pottschach die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SC Lanzenkirchen setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Nun musste sich der SVSF Pottschach schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Pottschach bleibt angespannt. Gegen Lanzenkirchen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Lanzenkirchen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit nur 16 Gegentoren stellt Lanzenkirchen die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison des SC Lanzenkirchen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Lanzenkirchen nun schon zehn Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SC Lanzenkirchen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Am nächsten Samstag reist der SVSF Pottschach zum FC St. Egyden/Steinfeld, zeitgleich empfängt Lanzenkirchen den USC Hochneukirchen.

2. Klasse Wechsel: SVSF Pottschach – SC Lanzenkirchen, 1:3 (0:0)

82 Philipp Stoegerer 1:3

80 Matthias Schmitz 0:3

63 Marco Schmidt 0:2

55 Michael Wolfsgruber 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei