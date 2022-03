USV Gaweinstal würde gerne "oben hinschnuppern"

Details Samstag, 12. März 2022 07:06

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Wolfgang Stehlik, Spieler-Trainer des USV Gaweinstal, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Weinviertel Süd nach sieben Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen mit 23 Punkten auf Rang vier. Gaweinstal-Coach Stehlik meint zur Ausgangsposition für die Frühjahrssaison 2022: "Die Zielsetzung lautet am Ende der Saison unter den Top 3 zu stehen. Vielleicht können wir ja noch mal ganz oben hinschnuppern."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison beziehungsweise wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Stehlik: "Leider hatten wir einen schlechten Start und ein schlechtes Ende. Aber im Großen und Ganzen sind wir nicht unzufrieden mit der Hinrunde. Es sind sechs Punkte Rückstand auf Kronberg und da könnte noch was gehen nach vorne. Spielerisch könnte es noch besser werden, teilweise sind wir noch zu ungeduldig im Spiel nach vorne. Die Defensive steht gut und vorne sind wir immer für ein Tor gut."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Stehlik: "Die Stimmung im Verein ist gut. Es ist natürlich schwierig für den neuen jungen Vorstand, aber die machen das schon gut."

"Zum Glück von Corona noch fast verschont geblieben"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Stehlik: "Bei den Zu- und Abgängen hat sich nicht viel getan bei uns. Wir haben mit Jan Ciganek und Halim Güles zwei Spieler dazu bekommen und haben keinen Abgang zu verzeichnen. Beide Zugänge sind in der Defensive eingeplant."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Stehlik: "Wir sind zum Glück von Corona noch fast verschont geblieben, da gab es nur zwei Fälle in den letzten beiden Spielen. Bei den Verletzungen hatten wir den längeren Ausfall von Sascha Roch zu beklagen, aber sonst keine gröberen Ausfälle. Zurzeit sind alle Spieler fit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Stehlik: "Ich glaube das der Verband die Rückrunde durchziehen wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Stehlik: "Titelfavorit ist klar Kronberg. Aber ich glaube mit Großschweinbarth, Ulrichskirchen und uns kann vielleicht auch noch gerechnet werden."