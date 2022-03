USV Sulz mit großen Verletzungssorgen

Details Freitag, 18. März 2022 07:01

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Thomas Kadlcek, Spieler-Trainer des USV Sulz, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Weinviertel Süd nach sechs Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang fünf. Für Kadlcek und Sulz angesichts einiger Ausfälle eine zufriedenstellende Ausbeute. Doch die Personalsituation vor Beginn der Frühjahrssaison 2022 ist alarmierend. Der Sulz-Coach gesteht: "Es ist im Moment alles andere als leicht. Wir mussten deswegen auch den letzten Test gegen Drasenhofen absagen. Wir haben in der Vorbereitung schon zwei Mal mit zehn Mann zu Ende gespielt, weil ich einfach keine Spieler mehr habe."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison beziehungsweise wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Kadlcek: "Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden mit der Herbstsaison. Wir haben gegen die vor uns platzierten Mannschaften wirklich gute Leistungen gezeigt, obwohl es nicht leicht war mit diversen Ausfällen in der Halbsaison. Wir haben dadurch leider auch einige Punkte, gegen hinter uns platzierte Teams abgeben müssen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Kadlcek: "Die Stimmung ist beim USV Sulz wirklich sehr gut, sowohl in der Mannschaft als auch im Vorstand. Der Vorstand ist auch sehr bemüht auf die Wünsche und Anliegen der Spieler einzugehen. Und die Spieler helfen auch alle zusammen, wenn mal am Platz diverse Arbeiten zu erledigen sind."

"Wir haben schon zwei Mal mit zehn Mann zu Ende gespielt"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kadlcek: "Wir haben mit Dominik Siml einen defensiven Mittelfeldspieler geholt. Er hat in der Herbstsaison schon öfter mit uns mittrainiert und hat sich zum Glück für den USV Sulz entschieden. Zusätzlich haben wir mit Alen Savic einen routinierten Stürmer dazubekommen, er hat jetzt zwei Jahre nicht gespielt, aber man sieht das er technisch nicht viel verlernt hat und konditionell wird er hoffentlich auch bald wieder der 'Alte' sein. Er hat früher Regionalliga und Wienerliga gespielt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kadlcek: "Wir wollten den Kader auch deshalb etwas breiter gestalten, da wir im Herbst mit ziemlich vielen Ausfällen zu kämpfen hatten. Wo ich gleich bei der jetzigen Situation bin! Im Moment haben wir mit Manuel Zaloudek und Tobias Willinger zwei Langzeitverletzte. Aber es kommen noch einige Spieler mit diversen 'kleineren' Verletzungen und zusätzlich noch die Corona-Infektionen dazu! Es ist im Moment alles andere als leicht. Wir mussten deswegen auch den letzten Test gegen Drasenhofen absagen. Wir haben in der Vorbereitung schon zwei Mal mit zehn Mann zu Ende gespielt, weil ich einfach keine Spieler mehr habe."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kadlcek: "Mit der Zielsetzung ist es im Moment ziemlich schwierig, vor dem Start der Vorbereitung war es eine Rangverbesserung. Ich denke mit unseren Zugängen könnten wir die vorderen Mannschaften noch ein wenig mehr ärgern. Im Moment bin ich aber froh, wenn eine Woche lang kein Verletzter dazukommt. Dadurch leidet natürlich auch die Trainingsbeteiligung. Wir haben aber trotz der widrigen Umstände sehr gut gearbeitet in der Vorbereitung. Jetzt müssen wir dann mal schauen, was am Ende dabei rauskommt!"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kadlcek: "Ich denke schon das die Meisterschaft zu Ende gespielt wird. Obwohl es für alle Mannschaften nicht einfach wird, bezüglich Spieler-Ausfällen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kadlcek: "Wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt sollte sich Kronberg den Titel holen."