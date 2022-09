Fasching schießt Stetten zum Sieg beim SCU Obersdorf/P.

Details Montag, 12. September 2022 00:11

2. Klasse Weinviertel Süd: Etwa 100 Besucher kamen nach Obersdorf/P. und wollten das Spiel zwischen dem SCU Obersdorf/P. gegen den SV Stetten mitverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Obersdorf/P. und dem SV Stetten, die mit 1:2 endete.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Christoph Fasching für den SV Stetten zur Führung (45.). Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Schlussphase brachte wieder mehr Spannung. Marcel Diwald schoss für den SCU Obersdorf/P. in der 78. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Gefeierter Mann des Spiels war Fasching, der dem SV Stetten mit seinem Treffer in der 88. Minute den Vorsprung brachte. Am Ende verbuchte der SV Stetten gegen Obersdorf/P. die maximale Punkteausbeute.

Kurz vor Schluss: Fasching trifft zum Sieg

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der SCU Obersdorf/P. derzeit auf dem elften Rang. 4:15 – das Torverhältnis der Heimmannschaft spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: Obersdorf/P. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Durch den Erfolg verbesserte sich der SV Stetten im Klassement auf Platz sechs. In dieser Saison sammelte der SV Stetten bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt der SCU Obersdorf/P. beim FC Würnitz an, während der SV Stetten einen Tag später den SV Großschweinbarth empfängt.

