Hohenruppersdorf verliert Heimspiel gegen Schrick

2. Klasse Weinviertel Süd: Rund 80 Zuschauer wollten das Spiel zwischen dem SC Hohenruppersdorf und dem USV Schrick sehen. Hohenruppersdorf blieb gegen den USV Schrick chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Schrick ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Hohenruppersdorf einen klaren Erfolg.

Die Gäste legten gut los. Der USV Schrick ging durch Niklas Maier in der zehnten Minute in Führung. Jagseer Gill trug sich in der 28. Spielminute in die Torschützenliste ein. Alexander Bitter brachte Schrick in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (30.). Bis zur Pause hielt die Defensive von Hohenruppersdorf dicht, sodass sich der Vorsprung des USV Schrick nicht weiter vergrößerte. Dann passierte lange Zeit nichts. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Rene Knopp für einen Treffer sorgte (91.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Schrick den SC Hohenruppersdorf 4:0.

Schrick klettert hoch

Hohenruppersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Weinviertel Süd. Der Gastgeber steht nach fünf Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. Mit erschreckenden 21 Gegentoren stellt der SC Hohenruppersdorf die schlechteste Abwehr der Liga. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Hohenruppersdorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Die drei Punkte brachten den USV Schrick in der Tabelle voran. Der Gast liegt nun auf Rang sechs. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Schrick bei.

Der SC Hohenruppersdorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Am kommenden Samstag trifft Hohenruppersdorf auf den SV Langenzersdorf, der USV Schrick spielt tags darauf gegen die SG Ulrichskirchen.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Hohenruppersdorf – USV Schrick, 0:4 (0:3)

91 Rene Knopp 0:4

30 Alexander Bitter 0:3

28 Jagseer Gill 0:2

10 Niklas Maier 0:1