Langenzersdorf gewinnt Spitzenspiel gegen Ulrichskirchen

2. Klasse Weinviertel Süd: Am Samstag begrüßte die SG Ulrichskirchen vor 60 Zuschauern den SV Langenzersdorf. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Spitzenreiters aus. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Langenzersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel wurde Ulrichskirchen mit 1:6 abgeschossen.

Alexander Kraus stellte die Weichen für den SV Langenzersdorf auf Sieg, als er in Minute 16 per Freistoß mit dem 1:0 zur Stelle war. Die SG Ulrichskirchen wusste jedoch zu antworten und Daniel Stöckl markierte in der 23. Minute den Ausgleich. In Minute 28 vergab Ulrichskirchen die Chance vom Elfmeterpunkt - Torhüter Andreas Grassl hielt den Penalty. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Ein Doppelschlag der Gäste brachte dann die Entscheidung. Für das zweite Tor von Langenzersdorf war Dennis Ilic verantwortlich, der in der 75. Minute das 2:1 besorgte. In der 77. Minute erhöhte Lorenz Hafner auf 3:1 für die Gäste. Schließlich sprang für den SV Langenzersdorf gegen Ulrichskirchen ein Dreier heraus.

Big Points für Langenzersdorf

Trotz der Schlappe behält die SG Ulrichskirchen den fünften Tabellenplatz bei. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Langenzersdorf 29 Zähler zu Buche. Wer den SV Langenzersdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte Langenzersdorf. Der SV Langenzersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt Ulrichskirchen beim SV Stetten an, während Langenzersdorf zwei Tage zuvor den USV Sulz empfängt.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Ulrichskirchen – SV Langenzersdorf, 1:3 (1:1)

77 Lorenz Hafner 1:3

75 Dennis Ilic 1:2

23 Daniel Stoeckl 1:1

16 Alexander Kraus 0:1

