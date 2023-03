Obersdorf/P. verliert hoch gegen Gaweinstal

Details Montag, 27. März 2023 00:25

2. Klasse Weinviertel Süd: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Obersdorf/P. und Gaweinstal vor 50 Fußballfans mit dem Endstand von 0:6. Der USV Gaweinstal setzte sich standesgemäß gegen den SCU Obersdorf/P. durch. Im Hinspiel war Obersdorf/P. mit 0:4 krachend untergegangen.

Michael Wimmer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Gaweinstal (13./40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung des USV Gaweinstal ließ Sascha Roch in der 66. Minute anwachsen. Für das 4:0 der Gäste sorgte Jiri Velecky, der in Minute 73 zur Stelle war. Gaweinstal baute die Führung aus, indem Jan Ciganek zwei Treffer nachlegte (77./87.). Der USV Gaweinstal überrannte den SCU Obersdorf/P. förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Gaweinstal weiter im Titelrennen

Obersdorf/P. bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der Heimmannschaft das Problem. Erst acht Treffer markierte der SCU Obersdorf/P. – kein Team der 2. Klasse Weinviertel Süd ist schlechter. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Obersdorf/P. alles andere als positiv.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SCU Obersdorf/P. festigte Gaweinstal den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant des USV Gaweinstal ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 45 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Gaweinstal.

Gaweinstal wandert mit nun 27 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Obersdorf/P. gegenwärtig trist aussieht.

Der SCU Obersdorf/P. tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Hohenruppersdorf an. Einen Tag später empfängt der USV Gaweinstal den SV Großschweinbarth.

2. Klasse Weinviertel Süd: SCU Obersdorf/P. – USV Gaweinstal, 0:6 (0:2)

87 Jan Ciganek 0:6

77 Jan Ciganek 0:5

73 Jiri Velecky 0:4

66 Sascha Roch 0:3

40 Michael Wimmer 0:2

13 Michael Wimmer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei