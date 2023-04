Großschweinbarth triumphiert über Gaweinstal

Details Sonntag, 02. April 2023 00:05

2. Klasse Weinviertel Süd: Gaweinstal und Großschweinbarth boten den 150 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Hängende Köpfe bei den Platzherren des USV Gaweinstal, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Gastgeber gegen den SV Großschweinbarth mit einem knappen 4:3 triumphiert hatte.

Die Gäste überraschten den Favoriten und ging schnell in Führung. Für das 1:0 und 2:0 war Adrian Kral verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (13./27.). Als wäre die Lage für Gaweinstal nicht schon misslich genug gewesen, musste Matthias Strauby in der 47. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Jiri Velecky war es, der in der 52. Minute den Ball im Tor von Großschweinbarth unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Für das 3:1 des Gasts zeichnete Yasin Cetin per Strafstoß verantwortlich (57.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jan Ciganek für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende verbuchte Großschw. gegen den USV Gaweinstal einen Sieg.

Gaweinstal patzt im Titelkampf

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Gaweinstal in der Tabelle stabil. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des USV Gaweinstal stets gesorgt, mehr Tore als Gaweinstal (47) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Weinviertel Süd.

Der SV Großschweinbarth ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die fünfte Position vorgerückt.

Fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat Großschweinbarth momentan auf dem Konto. Neun Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Gaweinstal.

Gaweinstal tritt am kommenden Samstag beim USV Schrick an, Großschw. empfängt am selben Tag den SC Hohenruppersdorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Gaweinstal – SV Großschweinbarth, 2:3 (0:2)

93 Jan Ciganek 2:3

57 Yasin Cetin 1:3

52 Jiri Velecky 1:2

27 Adrian Kral 0:2

13 Adrian Kral 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei