Herbe Heimpleite für Sulz gegen Stetten

Details Montag, 10. April 2023 00:09

2. Klasse Weinviertel Süd: Im Spiel des USV Sulz gegen den SV Stetten gab es vor rund 50 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Sulz hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Für das erste Tor sorgte Ondrej Zabadal. In der 26. Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Heimischen die Führung. Thomas Kadlcek schoss die Kugel zum 2:0 für den USV Sulz über die Linie (55.). Die Gäste wollten die drohende Niederlage aber nicht akzeptieren. Das 1:2 des SV Stetten stellte Skender Beqiri sicher (77.). Marcel Weingartner glich nur wenig später für den SV Stetten aus (82.). Doppelschlag: Nur eine Minute später war noch Patrick Gschweidl zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des SV Stetten verantwortlich (83.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Sulz die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

2:3 nach 2:0-Führung

Der USV Sulz verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Sulz. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Mit sechs Siegen und sechs Niederlagen weist der SV Stetten eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SV Stetten im Mittelfeld der Tabelle.

Mit diesem Sieg zog der SV Stetten am USV Sulz vorbei auf Platz sieben. Sulz fiel auf die achte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft der USV Sulz auf den FC Würnitz, der SV Stetten spielt tags darauf gegen den SCU Obersdorf/P.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Sulz – SV Stetten, 2:3 (1:0)

83 Patrick Gschweidl 2:3

82 Marcel Weingartner 2:2

77 Skender Beqiri 2:1

55 Thomas Kadlcek 2:0

26 Ondrej Zabadal 1:0

