Gaweinstal überrollt Hohenruppersdorf

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:12

2. Klasse Weinviertel Süd: Der USV Gaweinstal kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 50 Besuchern einen 8:1-Erfolg davon. Gaweinstal setzte sich standesgemäß gegen den SC Hohenruppersdorf durch. Das Hinspiel war mit einer 1:6-Klatsche für Hohenruppersdorf geendet.

Die Gäste verloren praktisch keine Zeit. Das Heimteam geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Robert Pascher das schnelle 1:0 für den USV Gaweinstal erzielte. In der 16. Minute erhöhte Philipp Haller auf 2:0 für Gaweinstal. Den Vorsprung des Gasts ließ Pascher in der 19. Minute auf 3:0 anwachsen. Gerald Maurer (23.), Haller (28.) und Oliver Hans Groschopf (36.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:0 in die Höhe. In der ersten Hälfte wurde der SC Hohenruppersdorf nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Haller überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 für den USV Gaweinstal (54.). Florian Esberger erzielte in der 56. Minute den Ehrentreffer für Hohenruppersdorf. Tiago Antony Narciso De Lima stellte schließlich in der 82. Minute den 8:1-Sieg für Gaweinstal sicher. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der USV Gaweinstal bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Gaweinstal mit 58 Treffern top

Mit 52 Gegentreffern hat der SC Hohenruppersdorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,71 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Hohenruppersdorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Gaweinstal weiter im Abstiegssog. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der SC Hohenruppersdorf hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Misere von Hohenruppersdorf hält an. Insgesamt kassierte der SC Hohenruppersdorf nun schon zwölf Niederlagen am Stück.

Der USV Gaweinstal klettert nach diesem Spiel auf den zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Gaweinstal stets gesorgt, mehr Tore als der USV Gaweinstal (58) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Weinviertel Süd. Elf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Gaweinstal. Die letzten Resultate von Gaweinstal konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Für Hohenruppersdorf geht es schon am Sonntag beim USV Schrick weiter. Schon am Samstag ist der USV Gaweinstal wieder gefordert, wenn der SV Langenzersdorf zu Gast ist.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Hohenruppersdorf – USV Gaweinstal, 1:8 (0:6)

82 Tiago Antony Narciso De Lima 1:8

56 Florian Esberger 1:7

54 Philipp Haller 0:7

36 Oliver Hans Groschopf 0:6

28 Philipp Haller 0:5

23 Gerald Maurer 0:4

19 Robert Pascher 0:3

16 Philipp Haller 0:2

6 Robert Pascher 0:1

