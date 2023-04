Langenzersdorf kämpft sich dank Ilic zum Punkt gegen Großschweinbarth

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:19

2. Klasse Weinviertel Süd: Langenzersdorf ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Großschweinbarth hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Großschweinbarth vor 115 Zuschauern vom Favoriten. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit dem SV Langenzersdorf seinen Sieger gefunden.

Die Gäste versuchten es mit hohem Pressing und hielten so den Gegner vom Torerfolg ab. Nach 25 Minuten fand Lorenz Hafner die bislang beste Chance vor. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Tabellenführer und den SV Großschweinbarth ohne Torerfolg in die Kabinen. Das 1:0 von Großschweinbarth bejubelte Adrian Kral (46.), der einen Tormannfehler eiskalt ausnutzen konnte. Alexander Kraus vergab nach 50 Minuten den Ausgleich. Der Tabellenführer drängte nun auf das Tor der Gäste. Yasin Cetin erhöhte aber für die Gäste auf 2:0 (70.). Doch jetzt erst recht, dachten sich die Heimischen. Dennis Ilic schlug doppelt zu und glich damit für Langenzersdorf aus (79./87.). Großschweinbarth wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SV Langenzersdorf die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Doppelpacker Ilic verhindert die Niederlage

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Langenzersdorf 36 Zähler zu Buche. Offensiv sticht die Heimmannschaft in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SV Langenzersdorf blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit 21 Zählern aus 14 Spielen steht der SV Großschweinbarth momentan im Mittelfeld der Tabelle. Fünf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen hat Großschweinbarth momentan auf dem Konto.

Für Langenzersdorf geht es schon am Samstag beim USV Gaweinstal weiter. Schon am Samstag ist Großschweinbarth wieder gefordert, wenn der SV Stetten zu Gast ist.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Langenzersdorf – SV Großschweinbarth, 2:2 (0:0)

87 Dennis Ilic 2:2

79 Dennis Ilic 1:2

70 Yasin Cetin 0:2

46 Adrian Kral 0:1

