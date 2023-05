Kreuzstetten gewinnt Kellerkrimi gegen Obersdorf/P.

Details Sonntag, 30. April 2023 00:03

2. Klasse Weinviertel Süd: Kreuzstetten und der SCU Obersdorf/P. lieferten sich vor rund 50 Besuchern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte Obersdorf/P. einen 2:0-Sieg gefeiert.

Mehr als eine halbe Stunde lang gab es keine Tore zu sehen. Das 1:0 in der 32. Minute durch Michael Müller brachte den Gast vermeintlich auf die Siegerstraße. Lukas Zwieb witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den FC Kreuzstetten ein (45+11.). Der Gastgeber markierte nur wenige Sekunden später das 2:1 (45+14.). Zur Pause behielt der FC Kreuzstetten die Nase knapp vorn. Obersdorf/P. hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Maximilian Wittmann den 2:2-Ausgleich (59.). Es ging in dieser Tonart weiter. Christian Klein war es, der in der 61. Minute den Ball im Tor des SCU Obersdorf/P. unterbrachte. Mit dem Ende der Spielzeit strich Kreuzstetten gegen Obersdorf/P. die volle Ausbeute ein.

Kurioser Heimsieg des FC Kreuzstetten

Der FC Kreuzstetten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Kreuzstetten in dieser Saison. Der FC Kreuzstetten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Der SCU Obersdorf/P. schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 45 Gegentore verdauen musste. Obersdorf/P. musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Obersdorf/P. insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase von Obersdorf/P. dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Kreuzstetten setzte sich mit diesem Sieg vom SCU Obersdorf/P. ab und nimmt nun mit 13 Punkten den zehnten Rang ein, während Obersdorf/P. weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Während der FC Kreuzstetten am kommenden Montag die SG Ulrichskirchen empfängt, bekommt es der SCU Obersdorf/P. am selben Tag mit dem SV Stetten zu tun.

2. Klasse Weinviertel Süd: FC Kreuzstetten – SCU Obersdorf/P, 3:2 (1:2)

61 Christian Klein 3:2

57 Philipp Groeger 2:2

59 Maximilian Wittmann 1:2

56 Lukas Zwieb 1:1

32 Michael Mueller 0:1

