Leitzersdorf patzt bei Obersdorf/P.

Details Montag, 08. Mai 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel Süd: Die 80 Beobachter staunten nicht schlecht: Obersdorf/P. stellte dem Favoriten ein Bein und schlug Leitzersdorf mit 3:1. Enttäuschung beim USV Leitzersdorf: Der SCU Obersdorf/P, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch. Das Hinspiel hatte Leitzersdorf deutlich mit 3:0 für sich entschieden.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Mayr traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Für das erste Tor von Obersdorf/P. war Ronald Reinwald verantwortlich, der in der 37. Minute das 1:1 besorgte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Lukas Kronberger erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 54. Minute mit der Roten Karte (Torchancenverhinderung) vom Platz flog. Mit einem schnellen Doppelpack (92./93.) zum 3:1 schockte Ondrej Badura den USV Leitzersdorf. Am Schluss siegte der SCU Obersdorf/P. gegen Leitzersdorf.

Badura erlegt Leitzersdorf in der Nachspielzeit

Obersdorf/P. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam nimmt mit 13 Punkten den elften Tabellenplatz ein. Der SCU Obersdorf/P. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. Obersdorf/P. beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Der Patzer des USV Leitzersdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von Leitzersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USV Leitzersdorf bisher elf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für den SCU Obersdorf/P. ist die SG Ulrichskirchen (Samstag, 19:00 Uhr). Leitzersdorf misst sich am selben Tag mit dem SV Großschweinbarth (16:30 Uhr).

2. Klasse Weinviertel Süd: SCU Obersdorf/P. – USV Leitzersdorf, 3:1 (1:1)

93 Ondrej Badura 3:1

92 Ondrej Badura 2:1

37 Ronald Reinwald 1:1

3 Manuel Mayr 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei