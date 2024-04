Kreuttal schießt Drasenhofen ab

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:43

2. Klasse Weinviertel: Kreuttal erteilte dem USC Drasenhofen vor etwa 80 Besuchern eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Auf dem Papier ging der SC Kreuttal als Favorit ins Spiel gegen Drasenhofen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Kreuttal keinerlei Probleme mit dem USC Drasenhofen gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Gleich zu Spielbeginn traf der SC Kreuttal zur frühen Führung (1.). Drasenhofen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Josip Hlaic den Ausgleich (3.) per Strafstoß. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Florian Ivanitsch in der 13. Minute. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Kreuttal in die Kabine.

Dreierpack von Ebinger

Thomas Klaus beförderte das Leder zum 3:1 der Heimmannschaft über die Linie (48.). Der USC Drasenhofen wurde deutlich abgehängt, als Ebinger mit zwei weiteren Treffern auf 5:1 erhöhte (62.). Rainer Lenz schraubte das Ergebnis in der 84. Minute mit dem 6:1 für den SC Kreuttal in die Höhe. Am Ende kam Kreuttal gegen Drasenhofen zu einem verdienten Sieg.

Durch die drei Punkte gegen den USC Drasenhofen verbesserte sich der SC Kreuttal auf Platz sechs. Die Offensive von Kreuttal in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Drasenhofen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 43-mal schlugen die Angreifer des SC Kreuttal in dieser Spielzeit zu. Zehn Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Kreuttal momentan auf dem Konto.

Die Abstiegssorgen des USC Drasenhofen sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 63 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Weinviertel. Drasenhofen musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Drasenhofen insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vor fünf Spielen bejubelte Drasenhofen zuletzt einen Sieg.

Die Defensivleistung des USC Drasenhofen lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SC Kreuttal offenbarte Drasenhofen eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist Kreuttal zum USV Schrick, zeitgleich empfängt der USC Drasenhofen den USC Eibesthal.

2. Klasse Weinviertel: SC Kreuttal – USC Drasenhofen, 6:1 (2:1)

84 Rainer Lenz 6:1

65 Manuel Ebinger 5:1

62 Manuel Ebinger 4:1

48 Thomas Klaus 3:1

13 Florian Ivanitsch 2:1

3 Josip Hlaic 1:1

1 Manuel Ebinger 1:0

Details

