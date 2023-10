Gresten-Reinsberg liest Union Wolfsbach die Leviten

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg zog der Sportunion Wolfsbach das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Damit wurde Gresten-Reinsberg vor etwa 100 Besuchern der Favoritenrolle vollends gerecht.

Die Union Wolfsbach geriet in der 15. Minute durch den Treffer von Jonas Frühwald ins Hintertreffen. In Minute 32 scheiterte Frühwald mit seinem Abschluss am Pfosten. Der SC Gresten hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Gastgeber mit starker Schlussphase

Lukas Tonka erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 66 Minuten auf 2:0. Für das 3:0 des SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg sorgte Thomas Wagner, der in Minute 72 zur Stelle war. Der SC Gresten legte in der 84. Minute durch einen Treffer von Elias Frühwald zum 4:0 nach. Tomas Bednar baute den Vorsprung des SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg in der 87. Minute aus. Matthias Teufel stellte schließlich in der 88. Minute den 6:0-Sieg für Gresten-Reinsberg sicher. Am Ende kam der SC Gresten gegen Wolfsbach zu einem verdienten Sieg.

Nach dem klaren Erfolg über die Sportunion Wolfsbach festigt der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von Gresten-Reinsberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 41 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Gresten-Reinsberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Union Wolfsbach weiter im Schlamassel. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Tabellenletzten das Problem. Erst acht Treffer markierte Wolfsbach – kein Team der 2. Klasse Ybbstal/AV ist schlechter. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der Sportunion Wolfsbach alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Union Wolfsbach die sechste Pleite am Stück.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Gresten auf den FC Göstling/Ybbs, Wolfsbach spielt tags zuvor gegen den SV Opponitz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – Sportunion Wolfsbach, 6:0 (1:0)

88 Matthias Teufel 6:0

87 Tomas Bednar 5:0

84 Elias Fruehwald 4:0

72 Thomas Wagner 3:0

66 Lukas Tonka 2:0

15 Jonas Fruehwald 1:0

