Lunz/See schießt Sonntagberg ab

Details Samstag, 04. November 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 75 Besucher kamen am Freitagabend nach Sonntagberg/Böhlerwerk und wollten das Spiel der 13. Runde zwischen dem FC Sonntagberg und dem ASKÖ Lunz/See mitverfolgen. Der ASKÖ Lunz/See erteilte dem FC Sonntagberg eine Lehrstunde und gewann mit 5:0.



Adrian Tomasz Moszyk glänzte an diesem Tag besonders. Sein Elfmetertreffer brachte die Heimelf nach zwölf Minuten in Front. Er traf im Doppelpack für Lunz/See (12./44.), denn kurz vor der Pause legte Moszyk zum 2:0 nach. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Moszyk trifft dreimal

Mit dem 3:0 von Simon Roseneder für den ASKÖ Lunz/See war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Für das 4:0 der Gäste sorgte Moszyk, der in Minute 84 zur Stelle war. Jonas Aflenzer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für Lunz/See her (87.). Der ASKÖ Lunz/See überrannte Sonntagberg förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt der FC Sonntagberg den achten Platz in der Tabelle ein. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Heimteams im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 37 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Ybbstal/AV. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Sonntagberg im Klassement weiter an Boden.

Im letzten Hinrundenspiel errang Lunz/See drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 13 Punkte auf. Durch den klaren Erfolg über den FC Sonntagberg ist der ASKÖ Lunz/See weiter im Aufwind.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Sonntagberg. Nach der Niederlage gegen Lunz/See ist der FC Sonntagberg aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Ybbstal/AV. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Sonntagberg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 17.03.2024 den FC Ertl.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Sonntagberg – ASKÖ Lunz/See, 0:5 (0:2)

87 Jonas Aflenzer 0:5

84 Adrian Tomasz Moszyk 0:4

54 Simon Roseneder 0:3

44 Adrian Tomasz Moszyk 0:2

12 Adrian Tomasz Moszyk 0:1

