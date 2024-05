Der SV Gaflenz sichert sich den Sieg gegen den ASV Kienberg/G.

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:33

Ein Fußballspiel, das die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt, fand am Samstag zwischen dem SV Gaflenz und dem ASV Kienberg/G. statt. In einem Spiel, das von Anfang an voller Spannung und Wendungen war, konnte sich der SV Gaflenz letztendlich mit einem knappen 4:3 durchsetzen. Die Partie war geprägt von einer aufregenden Aufholjagd, überraschenden Momenten und entscheidenden Toren in den Schlussminuten.

Ein Spiel voller Wendungen

Die Begegnung begann mit einem schnellen Tor durch Sebastian Aleksander Jaroszynski vom ASV Kienberg/G., der bereits in der 2. Minute das 0:1 markierte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für ein Spiel, das von Anfang an hochdramatisch war. Der SV Gaflenz ließ sich jedoch nicht unterkriegen und fand durch Niclas Schnetzinger in der 25. Minute den Weg zurück ins Spiel, indem er den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die Gaflenzer zeigten sich entschlossen und gingen in der 34. Minute durch ein Tor von Radovan Valentin erstmals in Führung. Doch die Kienberger bewiesen ihre Stärke und glichen kurz vor der Halbzeitpause durch Sebastian Aleksander Jaroszynski zum 2:2 aus, was die Spannung weiter erhöhte.

Ein dramatisches Finale - Sieg in Minute 90

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Vojtech Suchanek in der 61. Minute für den ASV Kienberg/G. das 2:3 erzielte und sein Team wieder in Führung brachte. Die Antwort des SV Gaflenz ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Boris Slahor wurde zum Helden des Abends, indem er zunächst in der 75. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte und in der dramatischen Schlussphase, genauer gesagt in der 90. Minute, den entscheidenden Treffer zum 4:3 markierte. Das Spiel wurde von weiteren aufregenden Momenten geprägt, einschließlich einer gelb-roten Karte für Radovan Valentin vom SV Gaflenz und einer roten Karte für Vojtech Suchanek vom ASV Kienberg/G., was die letzten Minuten zu einem nervenaufreibenden Schlagabtausch machte.

Als das Spiel in der 94. Minute endete, hatte der SV Gaflenz nicht nur einen bemerkenswerten Sieg errungen, sondern auch ein Spiel abgeliefert, das lange in Erinnerung bleiben wird. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, doch am Ende konnte der SV Gaflenz die entscheidenden Momente für sich nutzen und den Sieg nach Hause holen.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz : Kienberg/G. - 4:3 (2:2)

90 Boris Slahor 4:3

75 Boris Slahor 3:3

61 Vojtech Suchanek 2:3

42 Sebastian Aleksander Jaroszynski 2:2

34 Radovan Valentin 2:1

25 Niclas Schnetzinger 1:1

2 Sebastian Aleksander Jaroszynski 0:1

