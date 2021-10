Lunz/See deklassiert Göstling

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:50

2. Klasse Ybbstal/AV: Der ASKÖ Lunz/See hat vor mehjr als 120 Fans die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem FC Göstling/Ybbs das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 8:2 für Lunz/See. Der ASKÖ Lunz/See setzte sich standesgemäß gegen Göstling durch.

Adrian Tomasz Moszyk brachte Lunz/See in der elften Minute nach vorn. Bereits in der 13. Minute erhöhte Bernhard Schachner den Vorsprung des Gasts. Erneut traf Lunz/See und Mario Köttler stellte den Spielstand damit auf 3:0 (14.). Der FC Göstling/Ybbs rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Köttler mit Dreierpack

In der 52. Minute legte der ASKÖ Lunz/See durch Köttler zum 4:0 nach. Der fünfte Streich von Lunz/See war Pawel Jan Garyga vorbehalten (54.). Dem ASKÖ Lunz/See gelang in der 59. Spielminute der siebten Tagestreffer und wieder war es Mario Köttler. Das 8:0 für Lunz/See stellte Garyga sicher. In der 63. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Bartosz Sobota erzielte nach 81 Minuten das 1:8. Kurz vor Ultimo war noch Florian Fahrnberger zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Göstling verantwortlich (90.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der ASKÖ Lunz/See bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der FC Göstling/Ybbs stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Ybbstal/AV und hat bereits 32 Gegentreffer kassiert. Die Abwehrprobleme der Gastgeber bleiben akut, sodass Göstling weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. In dieser Saison sammelte der FC Göstling/Ybbs bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die Situation von Göstling ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Lunz/See handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Beim ASKÖ Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Im Klassement lacht Lunz/See von der Tabellenspitze. Nur einmal gab sich der ASKÖ Lunz/See bisher geschlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Lunz/See ungeschlagen ist.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Göstling/Ybbs – ASKÖ Lunz/See, 2:8 (0:3)

11 Adrian Tomasz Moszyk 0:1

13 Bernhard Schachner 0:2

14 Mario Koettler 0:3

52 Mario Koettler 0:4

54 Pawel Jan Garyga 0:5

58 Damian Misan 0:6

59 Mario Koettler 0:7

63 Pawel Jan Garyga 0:8

81 Bartosz Sobota 1:8

90 Florian Fahrnberger 2:8

