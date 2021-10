Kienberg/G. rettet Punkt gegen Aschbach in letzter Minute

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:59

2. Klasse Ybbstal/AV: Das Spiel vom Samstag zwischen dem ASV Kienberg/G. und der SU Raika Aschbach endete vor etwa 110 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Kienberg/G. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Pawel Radoslaw Matuszak traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte die Heimmannschaft den Vorsprung durch einen Treffer von Matthias Käfer. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Patrik Papranec auf Seiten der SU Aschbach das 1:2 (42.). Zur Pause wusste der ASV Kienberg/G. eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Ausgleich in letzter Minute

In der 51. Minute war Papranec mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Luca Pehböck musste nach einer Gelb-Roten Karte früher als geplant vom Platz. Halil Tekcan ließ sich in der 84. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für Aschbach. Kienberg/G. hatte sich schnell wieder gesammelt und Adam Abdel-Nabi erzielte den 3:3-Ausgleich (90.). Letztlich gingen der ASV Kienberg/G. und die SU Raika Aschbach mit jeweils einem Punkt auseinander.

Kienberg/G. nimmt mit 13 Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ASV Kienberg/G. bei.

Bei der SU Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Die Gäste holten auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Abwehrprobleme von Aschbach bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die SU Raika Aschbach verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Die SU Aschbach ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASV Kienberg/G. – SU Raika Aschbach, 3:3 (2:1)

6 Pawel Radoslaw Matuszak 1:0

12 Matthias Kaefer 2:0

42 Patrik Papranec 2:1

51 Patrik Papranec 2:2

84 Halil Tekcan 2:3

90 Adam Abdel-Nabi 3:3

