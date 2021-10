Der FC Göstling geht beim SV Scheibbs unter

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:07

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 170 Besucher kamen zum Spiel der 9. Runde. Der SV Scheibbs fertigte Göstling am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 8:0 ab. Scheibbs setzte sich standesgemäß gegen den FC Göstling/Ybbs durch.

Sebastian Brandl brachte dem SV Raika Scheibbs nach elf Minuten die 1:0-Führung. Göstling geriet deutlicher in Rückstand, als der SV Scheibbs durch Timo Gamsjäger auf 2:0 erhöhte (14.). Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Brandl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (29.). Scheibbs baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Mateusz Szczur beförderte den Ball in der 31. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gastgeber auf 4:0. Der FC Göstling/Ybbs ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SV Raika Scheibbs.

Scheibbs im Torrausch

Josef Ekker gelang ein Doppelpack (60./78.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Scheibbs legte durch Patrick Taschl in der 82. Minute zum 7:0 nach. Der SV Raika Scheibbs überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:0 (90.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Scheibbs bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der Sieg über Göstling, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Scheibbs von Höherem träumen. Die Defensive des SV Raika Scheibbs (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Ybbstal/AV zu bieten hat. Die bisherige Spielzeit des SV Scheibbs ist weiter von Erfolg gekrönt. Scheibbs verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Der FC Göstling/Ybbs muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Raika Scheibbs – Göstling bleibt weiter unten drin. Die Offensive des FC Göstling/Ybbs strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Göstling bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. In dieser Saison sammelte der FC Göstling/Ybbs bisher zwei Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Göstling steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Scheibbs mit aktuell 16 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist Scheibbs zum SCU Ybbsitz, einen Tag später begrüßt der FC Göstling/Ybbs den USV Intersport Winninger Ferschnitz auf heimischer Anlage.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Raika Scheibbs – FC Göstling/Ybbs, 8:0 (4:0)

11 Sebastian Brandl 1:0

14 Timo Gamsjaeger 2:0

29 Sebastian Brandl 3:0

31 Eigentor durch Mateusz Szczur 4:0

60 Josef Ekker 5:0

78 Josef Ekker 6:0

82 Patrick Taschl 7:0

90 Patrick Taschl 8:0

