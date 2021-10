Ybbsitz gewinnt Spitzenspiel gegen Lunz/See deutlich

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:52

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit Lunz/See und Ybbsitz trafen sich am Samstag zwei Topteams vor rund 170 Zuschauern. Für den ASKÖ Lunz/See schien der SCU Ybbsitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand.

Lunz/See geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Felix Wodicka das schnelle 1:0 für Ybbsitz erzielte. Pawel Jan Garyga beförderte das Leder zum 1:1 des ASKÖ Lunz/See in die Maschen (19.). Wodicka brachte die Gastgeber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 23. und 28. Minute vollstreckte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Zoran Milutinovic den Vorsprung des SCU Ybbsitz auf 4:1 (45.). Der tonangebende Stil des Spitzenreiters spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Wodicka der Mann des Tages

Wodicka führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (69.). Letztlich fuhr Ybbsitz einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Bei Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Trotz der Niederlage fiel der ASKÖ Lunz/See in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von Lunz/See hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ASKÖ Lunz/See bisher fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Der SCU Ybbsitz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Nach Lunz/See stellt Ybbsitz mit 21 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SCU Ybbsitz selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Kommende Woche tritt der ASKÖ Lunz/See beim ASV Kienberg/G. an (Samstag, 15:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Ybbsitz Heimrecht gegen den SV Raika Scheibbs.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASKÖ Lunz/See – SCU Ybbsitz, 1:5 (1:4)

10 Felix Wodicka 0:1

19 Pawel Jan Garyga 1:1

23 Felix Wodicka 1:2

28 Felix Wodicka 1:3

45 Zoran Milutinovic 1:4

69 Felix Wodicka 1:5

