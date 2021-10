Kienberg/G. feiert Heimsieg: Matuszak erledigt Lunz/See

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 02:50

2. Klasse Ybbstal/AV: Beim ASV Kienberg/G. gab es für den ASKÖ Lunz/See nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor rund 200 Besuchern mit 1:4. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Kienberg/G. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Pawel Radoslaw Matuszak brachte Lunz/See per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der fünften und 31. Minute vollstreckte. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Damian Misan aufseiten des ASKÖ Lunz/See das 1:2 (41.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Matuszak seinen dritten Treffer nachlegte (43.). Mit der Führung für den ASV Kienberg/G. ging es in die Halbzeitpause.

Matuszak der gefeierte Held

Lunz/See wurde deutlich abgehängt, als Kienberg/G. durch Matthias Käfer auf 4:1 erhöhte (49.). Letztlich fuhr der ASV Kienberg/G. einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Das Resultat wirkte sich nicht auf die Tabellenposition des Heimteams aus und brachte keine Verbesserung ein. Offensiv sticht Kienberg/G. in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 22 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Beim ASKÖ Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Trotz der Niederlage fiel Lunz/See in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der ASKÖ Lunz/See auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Samstag reist der ASV Kienberg/G. zum SV Raika Scheibbs, zeitgleich empfängt Lunz/See den SV Gaflenz.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASV Kienberg/G. – ASKÖ Lunz/See, 4:1 (3:1)

5 Pawel Radoslaw Matuszak 1:0

31 Pawel Radoslaw Matuszak 2:0

41 Damian Misan 2:1

43 Pawel Radoslaw Matuszak 3:1

49 Matthias Kaefer 4:1

