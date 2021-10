SU Aschbach siegt bei Ertl

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:12

2. Klasse Ybbstal/AV: Der FC Ertl und die SU Raika Aschbach boten den rund 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Patrik Papranec brachte die SU Aschbach in der zwölften Spielminute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Julian Andreas Neudorfhofer das 2:0 nach (44.). Mit der Führung für Aschbach ging es in die Kabine. Harald Teufel verkürzte für Ertl später in der 54. Minute auf 1:2. Igor Miseje versenkte die Kugel zum 3:1 für die SU Raika Aschbach (72.) Kurz vor Ultimo war noch Dino Dedic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des FC Ertl verantwortlich (89.). Am Schluss siegte die SU Aschbach gegen das Heimteam.

Wichtiger Auswärtssieg für Aschbach

Für Ertl gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Durch diese Niederlage fiel der FC Ertl aus der Aufstiegszone auf Platz vier. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Ertl bei. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den FC Ertl, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Bei Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Nach dem errungenen Dreier hat der Gast Position sieben der 2. Klasse Ybbstal/AV inne. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat die SU Raika Aschbach derzeit auf dem Konto. Die SU Aschbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) muss Ertl auswärts antreten. Es geht gegen den FC Hollenstein. Aschbach trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf Hollenstein.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Ertl – SU Raika Aschbach, 2:3 (0:2)

12 Patrik Papranec 0:1

44 Julian Andreas Neudorfhofer 0:2

54 Harald Teufel 1:2

72 Igor Miseje 1:3

89 Dino Dedic 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!