Ybbsitz gewinnt Spitzenspiel beim USV Ferschnitz

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:36

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit dem USV Intersport Winninger Ferschnitz und dem SCU Ybbsitz trafen sich am Samstag vor rund 110 Zuschauern zwei Topteams. Für den USV Ferschnitz schien Ybbsitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Der SCU Ybbsitz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Felix Wodicka brachte den Gast in der 16. Minute in Front. In der 22. Minute erhöhte Roman Svrcek auf 2:0 für den Tabellenprimus. Für ruhige Verhältnisse sorgte Zoran Milutinovic, als er das 3:0 für Ybbsitz besorgte (29.). Manuel Grausam verkürzte für Ferschnitz später in der 38. Minute auf 1:3. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ybbsitz setzt sich ab

Das 4:1 für den SCU Ybbsitz stellte Wodicka sicher. In der 59. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Bernhard Zehetner beförderte das Leder per Strafstoß zum 2:4 des USV Intersport Winninger Ferschnitz über die Linie (67.). In der Nachspielzeit besserte Milutinovic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Ybbsitz erzielte. Letzten Endes holte der SCU Ybbsitz gegen den USV Ferschnitz drei Zähler.

Ferschnitz belegt mit 19 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USV Intersport Winninger Ferschnitz bisher sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Der USV Ferschnitz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Ybbsitz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SCU Ybbsitz selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Ferschnitz stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim ASV Kienberg/G. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Ybbsitz den FCU Strengberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: USV Intersport Winninger Ferschnitz – SCU Ybbsitz, 2:5 (1:3)

16 Felix Wodicka 0:1

22 Roman Svrcek 0:2

29 Zoran Milutinovic 0:3

38 Manuel Grausam 1:3

59 Felix Wodicka 1:4

67 Bernhard Zehetner 2:4

94 Zoran Milutinovic 2:5

