Vierfacher Ekker lässt es richtig krachen: Scheibbs besiegt Kienberg deutlich

Sonntag, 24. Oktober 2021

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SV Scheibbs erreichte vor mehr als 170 Zuschauern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den ASV Kienberg/G. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Raika Scheibbs heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Scheibbs legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Josef Ekker aufhorchen (5./15.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Die Fans des SV Raika Scheibbs unter den 174 Zuschauern durften sich über den Treffer von Ekker aus der 69. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Adam Abdel-Nabi schoss die Kugel zum 1:3 für Kienberg/G. über die Linie (86.). Ekker führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (92.). Am Schluss siegte der SV Scheibbs gegen den ASV Kienberg/G.

Ekker nicht zu bremsen

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Scheibbs ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison der Gastgeber verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Raika Scheibbs nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Sieben Spiele ist es her, dass der SV Scheibbs zuletzt eine Niederlage kassierte.

Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Kienberg/G. derzeit auf dem Konto. Die Gäste verloren mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Durch den Erfolg liegt Scheibbs auf der vierten Position der 2. Klasse Ybbstal/AV.

Der SV Raika Scheibbs ist am Montag auf Stippvisite bei der Sportunion Wolfsbach. Der ASV Kienberg/G. hat nächste Woche den USV Intersport Winninger Ferschnitz zu Gast.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Raika Scheibbs – ASV Kienberg/G, 4:1 (2:0)

5 Josef Ekker 1:0

15 Josef Ekker 2:0

69 Josef Ekker 3:0

86 Adam Abdel-Nabi 3:1

92 Josef Ekker 4:1

