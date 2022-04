Göstling unterliegt beim SV Gaflenz

Details Sonntag, 03. April 2022 01:25

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SV Gaflenz erreichte vor rund 70 Zuschauern einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Göstling. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SV Gaflenz den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte der FC Göstling/Ybbs das Schlusslicht in die Schranken gewiesen und mit 4:0 gesiegt.

Das Tabellenschlusslicht konnte sich in Halbzeit eins Selbstvertrauen holen. Der SV Gaflenz ging durch Juraj Sipos in der 31. Minute in Führung. Ein Tor mehr für das Heimteam machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 62. Minute erhöhte Moris Lucic auf 2:0 für den SV Gaflenz. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Georg Bichler für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende verbuchte der SV Gaflenz gegen Göstling die maximale Punkteausbeute.

Tabellenschlusslicht feiert ersten Saisonsieg

Der SV Gaflenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für den SV Gaflenz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SV Gaflenz deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist der SV Gaflenz in diesem Ranking auf.

Mit 60 Gegentreffern ist der FC Göstling/Ybbs die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SV Gaflenz weiter im Abwärtssog. Im Angriff weist Göstling deutliche Schwächen auf, was die nur 19 geschossenen Treffer eindeutig belegen. In den letzten Partien hatte der FC Göstling/Ybbs kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Auch wenn der SV Gaflenz mit elf Niederlagen seltener verlor, steht Göstling mit zwölf Punkten auf Platz 13 und damit vor dem SV Gaflenz.

Am nächsten Sonntag reist der SV Gaflenz zum SCU Ybbsitz, zeitgleich empfängt der FC Göstling/Ybbs den FC Ertl.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz – FC Göstling/Ybbs, 3:0 (1:0)

92 Georg Bichler 3:0

62 Moris Lucic 2:0

31 Juraj Sipos 1:0