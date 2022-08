Kienberg/G. rupft Hollenstein

Details Sonntag, 14. August 2022 01:14

2. Klasse Ybbstal/AV: Auftakt in die neue Saison! Der FC Hollenstein begrüßte die Gäste des ASV Kienberg/G. vor rund 40 Fußballfans. Der FC Hollenstein konnte dem ASV Kienberg/G. zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:6.

Für Hollenstein lief vor rund 40 Zuschauern wenig rund: Die Gastgeber gerieten schnell in Rückstand. Peter Zosak traf nach 14 Minuten zum 1:0. Das 2:0 ließ Kienberg/G. zum zweiten Mal im Match jubeln (18.) und wieder war Zosak der umjubelte Torschütze. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Gökhan Ertunc die Akteure in die Pause.

Kienberg ließ Hollenstein keine Chance

Der ASV Kienberg/G. baute die Führung aus, indem Arsan Vardan zwei Treffer nachlegte (57./74.). In der Schlussphase gelang Markus Perger noch der Ehrentreffer für den FC Hollenstein (77.). Der fünfte Streich von Kienberg/G. war wieder Vardan vorbehalten (86.). Der Gast ließ den Vorsprung in der 90. Minute durch einen Treffer von Robert Dzurek anwachsen. Der ASV Kienberg/G. überrannte Hollenstein förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in elf Wochen statt. Der FC Hollenstein empfängt am 29.10.2022 den SV Opponitz, während Kienberg/G. drei Tage vorher den FC Göstling/Ybbs zu Gast hat.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Hollenstein – ASV Kienberg/G, 1:6 (0:2)

90 Robert Dzurek 1:6

86 Arsan Vardan 1:5

77 Markus Perger 1:4

74 Arsan Vardan 0:4

57 Arsan Vardan 0:3

18 Peter Zosak 0:2

14 Peter Zosak 0:1