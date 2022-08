Göstling unterliegt SV Scheibbs

Details Sonntag, 28. August 2022 04:19

2. Klasse Ybbstal/AV: Fast 130 Besucher kamen nach Scheibbs und wollten sich das Spiel des SV Scheibbs gegen den FC Göstling/Ybbs nicht entgehen lassen. Der SV Scheibbs fügte Göstling am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 4:2.

Schon in den ersten Minuten hatten die Gastgeber drei Möglichkeiten zur Führung ausgelassen. Scheibbs ging dann aber in der 14. Minute durch einen Treffer von Clemens Hörhan doch in Front. In der 25. Minute erzielte der FC Göstling/Ybbs durch Lukasz Robert Staron den 1:1-Ausgleich. Peter Bohus war es, der in der 33. Minute den Ball im Gehäuse des Gasts unterbrachte und Scheibbs wieder mit 2:1 in Führung brachte. Zur Pause wusste der SV Raika Scheibbs eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Bohus macht den Sack zu

Der Gastgeber führte schließlich durch den zweiten Treffer von Hörhan das 3:1 herbei (64.). Göstlings Szymon Kamil Cukier traf etwas später zum 2:3 (72.). Mit dem 4:2 sicherte Bohus dem SV Scheibbs nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Am Ende verbuchte Scheibbs gegen den FC Göstling/Ybbs die maximale Punkteausbeute.

Der SV Raika Scheibbs machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei.

Göstling bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel.

Am nächsten Sonntag reist der SV Scheibbs zum FC Hollenstein, zeitgleich empfängt der FC Göstling/Ybbs den SV Gaflenz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Raika Scheibbs – FC Göstling/Ybbs, 4:2 (2:1)

90 Peter Bohus 4:2

72 Szymon Kamil Cukier 3:2

64 Clemens Hoerhan 3:1

33 Peter Bohus 2:1

25 Lukasz Robert Staron 1:1

14 Clemens Hoerhan 1:0