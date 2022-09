Strengbergs Fehringer spielt Ertl schwindelig

Details Samstag, 10. September 2022 00:41

2. Klasse Ybbstal/AV: Strengberg entschied das Match gegen Ertl mit 3:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FCU Strengberg vor nur 20 Zuschauern die Nase vorn.

Mate Daniel Molnar brachte den FC Ertl in der 13. Spielminute in Führung. Thomas Fehringer schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Strengberg (33./44.). Zur Pause war der FCU Strengberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mit dem 3:1 sicherte Fehringer dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (53.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte Strengberg gegen Ertl.

Fehringer der Matchwinner

Die drei Zähler katapultierten den FCU Strengberg in der Tabelle auf Platz sieben.

Der FC Ertl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Ertl die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Strengberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des FC Ertl liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits elf Gegentreffer fing.

Ertl musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Ertl insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Ertl bleibt angespannt. Gegen den FCU Strengberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt Strengberg beim SV Opponitz an. Am 23.09.2022 empfängt der FC Ertl in der nächsten Partie Opponitz.

2. Klasse Ybbstal/AV: FCU Strengberg – FC Ertl, 3:1 (2:1)

53 Thomas Fehringer 3:1

44 Thomas Fehringer 2:1

33 Thomas Fehringer 1:1

13 Mate Daniel Molnar 0:1