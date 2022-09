Aschbach siegt beim FC Hollenstein souverän

Details Sonntag, 18. September 2022 00:08

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwas mehr als 50 Besucher kamen zum Spiel der 6. Runde nach Hollenstein. Die SU Aschbach erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den FC Hollenstein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Aschbach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Für die 1:0-Führung war Igor Miseje verantwortlich. Vor 50 Zuschauern war der Stürmer in der 20. Minute zur Stelle. Hollenstein war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Patrik Papranec beförderte das Leder zum 2:0 der SU Raika Aschbach über die Linie (49.). Jakob Mandl verkürzte für den FC Hollenstein später in der 61. Minute auf 1:2. Das 3:1 für die SU Aschbach stellte Miseje sicher. In der 83. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ivan Leovac, als er das 4:1 für die Gäste besorgte (90.). Zum Schluss feierte Aschbach einen dreifachen Punktgewinn gegen Hollenstein.

Anschlusstor von Mandl bleibt nur ein Ehrentreffer

Mit 14 Gegentreffern hat der FC Hollenstein schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur drei Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich dreieinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Wann findet Hollenstein die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die SU Raika Aschbach setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Dem FC Hollenstein muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Ybbstal/AV markierte weniger Treffer als Hollenstein. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der FC Hollenstein wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit 13 Punkten aus fünf Partien ist die SU Aschbach noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von Aschbach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 20 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die SU Raika Aschbach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Nächster Prüfstein für Hollenstein ist der FC Sonntagberg (Sonntag, 13:00 Uhr). Die SU Aschbach misst sich am selben Tag mit dem SV Raika Scheibbs (16:00 Uhr).

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Hollenstein – SU Raika Aschbach, 1:4 (0:1)

90 Ivan Leovac 1:4

83 Igor Miseje 1:3

61 Jakob Mandl 1:2

49 Patrik Papranec 0:2

24 Igor Miseje 0:1