Strengberg hat gegen Wolfsbach die Nase vorn

Details Sonntag, 25. September 2022 00:20

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 200 Besucher wollten sich dieses Spiel der 7. Runde nicht entgehen lassen. Beim FCU Strengberg holte sich die Sportunion Wolfsbach eine 1:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Strengberg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Union Wolfsbach geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Daniel Riedler per Elfmeter das schnelle 1:0 für den FCU Strengberg erzielte. Gustavo Alejandro Miranda Ibanez nutzte die Chance für Wolfsbach und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Albin Tempelmayr erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Strengberg durch einen Selbsttreffer das 2:1 (56.). Kurz vor Ultimo war noch Thomas Fehringer zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Gastgeber verantwortlich (85.). Letzten Endes holte der FCU Strengberg gegen die Sportunion Wolfsbach drei Zähler.

Strengberg setzt sich von Wolfsbach ab

Trotz des Sieges fiel Strengberg in der Tabelle auf Platz acht. Der FCU Strengberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

Die Union Wolfsbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 21 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der 2. Klasse Ybbstal/AV ein.

Am kommenden Samstag trifft Strengberg auf den ASV Kienberg/G, Wolfsbach spielt tags zuvor gegen den FC Ertl.

2. Klasse Ybbstal/AV: FCU Strengberg – Sportunion Wolfsbach, 3:1 (1:1)

85 Thomas Fehringer 3:1

56 Eigentor durch Albin Tempelmayr 2:1

22 Gustavo Alejandro Miranda Ibanez 1:1

8 Daniel Riedler 1:0