Gresten-Reinsberg trumpft bei Göstling auf

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:25

2. Klasse Ybbstal/AV: Knapp 100 Besucher kamen zu diesem Spiel der 8. Runde. Gresten-Reinsberg erreichte einen 3:1-Erfolg bei Göstling. Der SC Gresten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Für das erste Tor sorgte Perparim Berisha. In der 14. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Mateusz Szczur beförderte den Ball in der 16. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Gresten-Reinsberg auf 2:0. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Jordan Hackl mit dem 3:0 für den SC Gresten zur Stelle (44.). Der tonangebende Stil des SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Markus Hager schoss die Kugel zum 1:3 für den FC Göstling/Ybbs über die Linie (64.). Obwohl Gresten-Reinsberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Göstling zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Göstling hängt weiter unten fest

In der Defensivabteilung des FC Göstling/Ybbs knirscht es gewaltig, weshalb der Gastgeber weiter im Schlamassel steckt. Göstling musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Göstling/Ybbs insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der SC Gresten hat nach dem souveränen Erfolg über Göstling weiter die vierte Tabellenposition inne. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Gresten-Reinsberg vier Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Mit 14 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SC Gresten eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim FC Göstling/Ybbs nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Sonntag tritt Göstling beim FCU Strengberg an, während der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg zwei Tage zuvor den FC Hollenstein empfängt.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Göstling/Ybbs – SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, 1:3 (0:3)

64 Markus Hager 1:3

44 Jordan Hackl 0:3

16 Eigentor durch Mateusz Szczur 0:2

14 Perparim Berisha 0:1