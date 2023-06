Deutliche Niederlage für SV Scheibbs beim FC Ertl

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:07

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SV Scheibbs wurde der eigenen Favoritenstellung bei Ertl nicht gerecht und verlor vor mehr als 120 Zuschauern deutlich mit 2:6. Die Experten wiesen Scheibbs vor dem Match gegen den FC Ertl die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte der SV Raika Scheibbs das heimische Publikum mit einem 1:0 jubeln lassen.

Der Gast geriet in der 17. Minute durch einen Treffer von David Hackensöllner ins Hintertreffen. Stanislav Klobasa machte in der 25. Minute das 2:0 von Ertl perfekt. Julian Stasny verkürzte für den SV Scheibbs später in der 33. Minute per Kopf auf 1:2. Noch vor der Halbzeit legte Klobasa seinen zweiten Treffer nach (41.). Mit der Führung für den FC Ertl ging es in die Kabine. In der 48. Minute schickte der Schiedsrichter Jakob Resl (Torchancenverhinderung) von Scheibbs mit Rot vom Platz. Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Schoiswohl, als er mit dem fälligen Strafstoß das 4:1 für Ertl besorgte (49.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 55. Minute machte Stasny zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum Heimteam war jedoch weiterhin groß. Klobasa beseitigte mit seinen Toren (72./87.) die letzten Zweifel am Sieg des FC Ertl. Letztlich feierte Ertl gegen den SV Scheibbs nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Scheibbs patzt im Titelkampf

Der FC Ertl führt mit 35 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Durch den klaren Erfolg über Scheibbs ist Ertl weiter im Aufwind.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der SV Raika Scheibbs in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz des SV Scheibbs hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Scheibbs bisher 16 Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen. Der SV Raika Scheibbs baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am Freitag, den 16.06.2023, tritt der FC Ertl beim SV Gaflenz an (18:30 Uhr), einen Tag später (17:30 Uhr) genießt der SV Scheibbs Heimrecht gegen den SV Opponitz.

87 Stanislav Klobasa 6:2

72 Stanislav Klobasa 5:2

55 Julian Stasny 4:2

49 Thomas Schoiswohl 4:1

41 Stanislav Klobasa 3:1

33 Julian Stasny 2:1

25 Stanislav Klobasa 2:0

17 David Hackensoellner 1:0

