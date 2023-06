Nichts zu holen für Strengberg bei Meister Aschbach

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:03

2. Klasse Ybbstal/AV: Die SU Raika Aschbach erfüllte die letzte Pflichtaufgabe und gewann vor 160 Besuchern wenig überraschend gegen den FCU Strengberg mit 6:4. Pflichtgemäß strich die SU Aschbach gegen Strengberg drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für den FCU Strengberg geendet.

Ein Doppelpack brachte Aschbach in eine komfortable Position: Kai Zarl war gleich zweimal zur Stelle (3./21.). Thomas Fehringer schlug doppelt zu und glich damit für Strengberg aus (27./36.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Patrick Ziernwald das 3:2 zugunsten des Gasts (41.). Wer glaubte, die SU Raika Aschbach sei geschockt, irrte. Ivan Leovac machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 54. Minute bejubelte der FCU Strengberg das 4:3 durch Marcel Schöffmann. Jetzt erst recht, dachte sich Julian Andreas Neudorfhofer, der kurz nach dem Nackenschlag erneut den Ausgleich parat hatte (60.). Zehn Minuten später ging die SU Aschbach durch den zweiten Treffer von Julian Andreas Neudorfhofer in Führung. Kurz vor Ultimo war noch Igor Miseje zur Stelle und zeichnete für das sechste Tor des Spitzenreiters verantwortlich (83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Aschbach Strengberg 6:4.

Aschbach gewinnt das Torfestival

Nach dem letzten Spiel der Saison kann die SU Raika Aschbach die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Ybbstal/AV feiern. Das Heimteam stellte in dieser Spielzeit alle Gegner vor große Probleme. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne trafen die Spieler häufig, weshalb man schlussendlich auf das sehr gute Torverhältnis von 86:32 kam. Die SU Aschbach weist mit 19 Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Gegen Ende der Saison trumpfte Aschbach nochmal groß auf und siegte in den letzten sechs Spielen.

Der FCU Strengberg steht nach allen Spielen auf Platz acht und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Strengberg schnitt insgesamt mäßig ab. Neun Siege und zwei Remis stehen 13 Niederlagen gegenüber. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der FCU Strengberg in dieser Zeit nur einmal gewann.

2. Klasse Ybbstal/AV: SU Raika Aschbach – FCU Strengberg, 6:4 (3:3)

83 Igor Miseje 6:4

70 Julian Andreas Neudorfhofer 5:4

60 Julian Andreas Neudorfhofer 4:4

54 Marcel Schoeffmann 3:4

44 Ivan Leovac 3:3

41 Patrick Ziernwald 2:3

36 Thomas Fehringer 2:2

27 Thomas Fehringer 2:1

21 Kai Zarl 2:0

3 Kai Zarl 1:0

