Gresten-Reinsberg rupft Strengberg

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Vor rund 130 Zuschauern kam es in Gresten zum Auftakt der neuen Saison zum Duell des SC Gresten-reinsberg mit dem FCU Strengberg. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg kam am ersten Spieltag zu einem 5:0-Sieg gegen den FCU Strengberg.

Der Mann der ersten Minuten hieß Tomas Bednar. In Minute zehn traf er zum ersten Mal ins Schwarze. In der 21. Minute bejubelte das Heimteam seinen Treffer zum 2:0. Nun konnten die Gastgeber das Spiel beruhigt fortsetzen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Bednar-Dreierpack

Kurz nach Wiederbeginn dann die Entscheidung. Mit dem 3:0 durch Elias Frühwald für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Gresten-Reinsberg baute den Vorsprung in der 70. Minute aus und zum dritten Mal ließ sich Tomas Bednar als Torschütze feiern. Marvin Noah Zahnt stellte schließlich in der 80. Minute den 5:0-Sieg für den SC Gresten sicher. Besser hätte der Start ins neue Fußballjahr für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg kaum gelingen können. Vor eigenem Publikum schlug Gresten-Reinsberg Strengberg und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Gresten-Reinsberg tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei der ÖTSU Steinakirchen an. Einen Tag später empfängt der FCU Strengberg den SV Opponitz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – FCU Strengberg, 5:0 (2:0)

80 Marvin Noah Zahnt 5:0

70 Tomas Bednar 4:0

48 Elias Fruehwald 3:0

21 Tomas Bednar 2:0

10 Tomas Bednar 1:0

