SG Ardagger / Viehdorf III 1c kommt beim USC Maria Taferl unter die Räder

Details Sonntag, 07. April 2024 04:40

2. Klasse Yspertal/AV: Der USC Maria Taferl erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen SG Ardagger / Viehdorf III 1c. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte USC Maria Taferl vor 90 Besuchern den maximalen Ertrag. SG Ardagger / Viehdorf III 1c war beim 2:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Alexander Rapolter stellte die Weichen für den USC Maria Taferl auf Sieg, als er in Minute acht mit dem 1:0 zur Stelle war. Bereits in der elften Minute erhöhte David Hofbauer den Vorsprung des Gastgebers. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Matthias Maurhart in der 13. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. USC Maria Taferl hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Schneller Treffer nach der Pause

Raphael Colle beförderte das Leder zum 3:1 des USC Maria Taferl über die Linie (49.). Hofbauer brachte USC Maria Taferl in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (62.). Patrick Luegbauer legte in der 84. Minute zum 5:1 für den USC Maria Taferl nach. Am Ende kam USC Maria Taferl gegen SG Ardagger / Viehdorf III 1c zu einem verdienten Sieg.

Der USC Maria Taferl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte USC Maria Taferl im Klassement keinen Boden gut. In den letzten fünf Partien rief der USC Maria Taferl konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Die Abstiegssorgen von SG Ardagger / Viehdorf III 1c sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Insbesondere an vorderster Front kommt SG Ardagger / Viehdorf III 1c nicht zur Entfaltung, sodass nur 18 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SG Ardagger / Viehdorf III 1c die fünfte Pleite am Stück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Während USC Maria Taferl am kommenden Sonntag die SPU TSV Nöchling empfängt, bekommt es SG Ardagger / Viehdorf III 1c am selben Tag mit dem USV Intersport Winninger Ferschnitz zu tun.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SG Ardagger / Viehdorf III 1c, 5:1 (2:1)

84 Patrick Luegbauer 5:1

62 David Hofbauer 4:1

49 Raphael Colle 3:1

13 Matthias Maurhart 2:1

11 David Hofbauer 2:0

8 Alexander Rapolter 1:0

