SC Katzelsdorf: Die Knallers bestaunen die neuen Offensivgranaten!

2. Landesliga Ost

Details Samstag, 03. Februar 2024 07:50

Der SC Katzelsdorf aus der 2. Landesliga Ost hat in der Winterpause auf die fehlende Durchschlagskraft im Angriff reagiert und mit Alperen Sahinarslan sowie Matej Sabados zwei Hochkaräter verpflichtet. Sie konnten bereits in den Testspielen ihre Qualitäten zur Schau stellen und trugen auch wesentlich zu den Erfolgen gegen USV Scheiblingkirchen-Warth sowie FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach bei. Coach Christoph Knaller, der sich zufrieden zeigt, ist Ligaportal für ein ausführliches Interview zur Verfügung gestanden. In diesem spricht er über die letzten Ergebnisse in der Wintervorbereitung und einen prominenten Neuzugang aus der Familie für die Betreuerbank.

Wie ist der Sieg gegen USV Scheiblingkirchen-Warth einzuschätzen?

Christoph Knaller: „Das 1:0 gegen ein Team aus der 1. Landesliga ist jedenfalls ein schöner Achtungserfolg. Der Gegner ist ja bekannt dafür, dass er generell richtig intensiven Fußball spielt. Wir haben toll dagegengehalten. Ich bin zufrieden, wie die Jungs defensiv gestanden sind. Mit Martin Skarek ist außerdem ein richtig starker Rückhalt im Tor gestanden. Er war nicht zu überwinden. Vor allem bei Standardsituationen hat er sich immer wieder ausgezeichnet. Und vorne ist mit Alperen Sahinarslan einer unserer Neuzugänge im Sturm als Siegestorschütze in Erscheinung getreten.“

Welches Fazit zieht man bisher hinsichtlich der Vorbereitung?

Christoph Knaller: „Vergangenen Samstag haben wir gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach 4:2 gewonnen. In dieser Partie durfte sich Matej Sabados über einen Doppelpack freuen. Aber auch Alperen Sahinarslan war erfolgreich. Das heißt, unsere neuen Offensivperlen zeigen sich sofort nach ihrer Ankunft in Torlaune. Unabhängig von den Toren zeigen sie am Rasen in den verschiedensten Aktionen regelmäßig, zu was sie imstande sind. Wir sind froh, dass wir sie ins Team geholt haben. Generell ist es so, dass wir in den Testspielen mehr oder weniger unseren ganzen Kader einsetzen. Und es freut mich, dass ich jeden bringen kann und der dann seine Leistung abruft.“

Wie ist das geplante Teambuilding-Event verlaufen?

Christoph Knaller: „Das war ja letztes Wochenende geplant. Leider ist es wetterungsbedingt ins Wasser gefallen. Nachdem wir uns da eine Überraschung überlegt hatten, kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Mitte Februar werden wir einen neuen Versuch starten.“

Änderungen sind im Betreuerstab vollzogen worden. Was ist da im Detail passiert?

Christoph Knaller: „Mein Vater, Walter Knaller, ist im Frühjahr Teil des Trainerteams. Er hat im Fußball viel erlebt und kann den Burschen sicher tolle Tipps geben. Ehrgeiz und Motivation zeichnen ihn noch immer aus. Er wird mindestens einmal in der Woche beim Training dabei sein und natürlich auch bei den Spielen auf der Bank Platz nehmen.“

Wie geht es in der Wintervorbereitung unmittelbar weiter?

Christoph Knaller: „Dieses Wochenende spielen wir gegen Steinbrunn. Da möchten wir an unsere letzten Leistungen und Ergebnisse anschließen. Dann haben die Jungs mal eine Woche keine offiziellen Trainingseinheiten zu absolvieren. Ein Heimprogramm bekommen sie aber mit auf den Weg.“